Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Aydın milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CAVİT YENİPAZARLI
SİBEL IŞIK
CANER ÜNLÜ
AHMET GÜLERYÜZ
PEMBE KOÇ
TOLGA İNCİ
SEYHAN ATEŞ
SİNAN YAĞIZ
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