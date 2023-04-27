Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:13

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:13

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Aydın milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CAVİT YENİPAZARLI

SİBEL IŞIK

CANER ÜNLÜ

AHMET GÜLERYÜZ

PEMBE KOÇ

TOLGA İNCİ

SEYHAN ATEŞ

SİNAN YAĞIZ



