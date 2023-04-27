Memleket Partisi Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:19

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bingöl milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALPAY ESER

GÖKSEL SERKAN AYDOĞAN

CANER TUNCAY