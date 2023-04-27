Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Erzurum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:07
Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Erzurum milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Erzurum milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Erzurum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Erzurum milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURAK GÖNDER

GENCEBAY EKREM ATALAY

EDANUR ULUDAĞ

VEYSEL KARSLI

OĞUZHAN BARIN

UMUT ORBEY


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