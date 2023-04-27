Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Eskişehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:11
Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İLHAN DÜZYÜREK

BİRKAN DEMİRDİZEN

NESLİHAN BOZTEPE DEMİRCİLEK

SALİH ESKİCİ

DORUKHAN DEMİREL

ENES ERDÖNMEZ



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