Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Erzincan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:03
Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Erzincan milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Erzincan milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MİRAÇ TAHSİN YANAR

YENER ALAÇAYIR


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