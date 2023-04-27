Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Gaziantep milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KORAY KURT
CEVDET GÜDÜCÜ
GÜLCAN ÖZDEMİR
ALİCAN DOĞAN
İLKNUR KIRBAÇ
MEHMET ORAK
EDA BOZGEYİK
ONUR YETİM
ŞAHİN KOÇAK
SERGEN ŞAHİN
İBRAHİM YEMEZ
MUHAMMET ALPER ESER
AHMET YUNUSOĞLU
OKTAY KIZILDAĞ
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