Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:12

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY KURT

CEVDET GÜDÜCÜ

GÜLCAN ÖZDEMİR

ALİCAN DOĞAN

İLKNUR KIRBAÇ

MEHMET ORAK

EDA BOZGEYİK

ONUR YETİM

ŞAHİN KOÇAK

SERGEN ŞAHİN

İBRAHİM YEMEZ

MUHAMMET ALPER ESER

AHMET YUNUSOĞLU

OKTAY KIZILDAĞ