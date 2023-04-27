Memleket Partisi Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:03

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:03

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kayseri milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kayseri milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN ÇETİN

FURKAN AHMET TECER

BEYZA ŞAHİN

TUNAHAN ÖNDER

YUSUF İHSAN ATASUN

İSMAİL FURKAN ALTAN

ALİ KEREM YAĞCIOĞLU

NURİ FURKAN SARI

YASİR ÇAKMAK

YILMAZ ALTIN



