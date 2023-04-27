Memleket Partisi Muğla milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Muğla milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:49

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Muğla milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Muğla milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN DİNÇBERK

İBRAHİM İBRAHİM

CANAN KARAOSMANOĞLU

OSMAN KURTULUŞ

BUSE TOKAÇ

ÜMİT İFTAR

SUBUTAY AKÇA