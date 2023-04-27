Memleket Partisi Mardin milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Mardin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:47

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:47

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Mardin milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Mardin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Mardin milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Mardin milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Mardin milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEYFETTİN ÇELİK

SELMA ADEMHAN

MUHİTTİN ÇOĞALA

ABDURRAHMAN ÇOKAL

HASAN CAN DEDE

ENES DAĞ