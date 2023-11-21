Memleket Partisi'nde Muharrem İnce'ye 'ittifak' yetkisi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:05

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Parti meclis üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda Memleket Partisi’nin 2024 yılı seçimleri yol haritasını belirlediğini açıkladı.

Ankara’da Parti Meclisi Üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda demokrasi örneğinin sergilendiğini aktaran Baltalık, "Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce’nin de katıldığı toplantıda il başkanları ve parti meclis üyeleri; Milletvekilliği seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2024 yılı Mahalli İdareler seçimlerini değerlendirdi. Kırşehir İl Başkanı olarak şehrimizde yaşadığımız genel politika üzerine bilgilendirme yaparak gelecekle ilgili öngörülerimizi de paylaştık. 2023 yılında yaşanan ekonomik süreç bu sürecin siyasal yansımaları ve vatandaşın içerisinde olduğu durumu değerlendirdik. Genel Başkan Muharrem İnce’ye Parti meclisi ve il başkanları olarak 2024 yılı mahalli liderler seçimleri için ittifaklar anlamında tam yetki verdik" dedi

Kırşehir’de en büyük sorunun istihdam olduğunu belirten İl Başkanı Baltalık, "2024 yılı için Kırşehir’de ekibimizce oluşturulan projeleri paylaştık. En büyük sorunun istihdam odaklı olduğunu düşündüğümüz süreçte toplumumuzun rahatlaması için fikirlerimizi paylaştık geleceğimizi şekillendirmek için Kırşehir’imiz için gerekli adımları samimi bir şekilde atıyoruz. Proje ekiplerimiz özellikle istihdam noktasında tarım ve hayvancılık şehri Kırşehir’de nelerin yapılması gerektiğini analiz ediyor. Biz de yapılan proje ve analizleri Kırşehir teşkilatı olarak halka anlatıyoruz" diye konuştu.