Memleket Partisi'nin ilk belediye başkanı olmuştu: İstifa ettiğini açıkladı

Antalya'nın İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:08
Memleket Partisi'nin ilk belediye başkanı olmuştu: İstifa ettiğini açıkladı
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Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Serkan Küçükkuru, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Küçükkuru, 26 Ocak 2021'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Memleket Partisi'ne katılmış ve partinin saflarına katılan ilk belediye başkanı olmuştu.


Serkan Küçükkuru Memleket Partisi istifa CHP

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