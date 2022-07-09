Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın görevden alınmasına CHP’lilerden tepki: Siyasi bir operasyon

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepkiler devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe örgütleri ile parti yöneticileri belediye binası önünde toplanarak karara tepki gösterdi.

Yücel, görevden alınma kararına tepki göstererek “CHP belediye başkanlarının veremeyeceği hesap yok. Yanlış yola saparlarsa, onlara ilk ‘Dur’ diyecek yine CHP’dir. Yargıdan istediği sonucu alamayan siyasi iktidar çözümü, çareyi idari bir tasarrufla görevden almada buldu. Hakkında mahkûmiyet, tutuklama kararı yok ama idari bir kararla, hani o kriminal ile, suç örgütü liderleriyle fotoğrafları olan İçişleri Bakanı’nın kararıyla belediye başkanımız görevden alındı. Bu haksızlığı yapanlar, Menderes’in iradesine darbe vuranlar, seçimde karşılığını en ağır şekilde alacaklar” dedi.

"GEREKÇEYİ BİLMİYORUM"

Menderes Belediye Başkanı Kayalar, görevden alınma gerekçesini bilmediğini dile getirerek “2019’da sizlerin iradesiyle geldiğim görevimden siyasi bir kararla geçici bir süre uzaklaştırıldım. Dün gerekçesini bilmediğim bir nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldım. Kimse bu süreçte karamsarlığa kapılmasın. Başımız dik alnımız ak ve kimseye veremeyecek hesabımız yok. Biliyorum ki bugünler geçecek ve inanıyorum ki adalet olması gerektiği gibi ilerleyecek. Bizler de sizlere ilk günkü heyecan ve isteğimizle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

"SOYKIRIM UYGULANIYOR"

CHP’li milletvekilleri de belediye binası önünde karara tepki gösterdi:

Kani Beko: Türkiye’de CHP’li belediye başkanlarına nasıl siyasi bir soykırım uygulandığını görüyorsunuz. İstanbul il başkanımıza uygulanan siyasi soykırım ile başlayan bu süreçte CHP örgütünün nasıl ayağa kalktığını gördünüz. Bundan sonra da leş kargalarına karşı mücadele etmek boynumuzun borcu. Türkiye’de artık tünelin ucunda demokrasi, barış, kardeşlik, hak, hukuk, adalet var, CHP iktidarı var.

Atila Sertel: Adı suç işleri bakanlığına çıkmış, kötü insanlarla her türlü karanlık işe bulaşmış insanlarla fotoğrafları olan AKP genel başkanının kuklasına seslenmek istiyorum, sen bir kuklasın. Bütün iradeni satarak AKP’de kendine bakanlık bulmuş ama adını karanlık ilişkilerden sıyıramamış bir insan olarak bizim belediye başkanlarımız hakkında karar alamazsın. Sen Menderes halkının oylarını çalamazsın, hakaret edemezsin, haddini bileceksin.

Murat Bakan: Yargıyı tarikatların arka bahçesi haline getirdiler. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini AKP atıyor. TSK’nin terfisini yaptığı savcı bu operasyonu yapan savcı. Biz bu operasyonları FETÖ’den tanıyoruz. Bu siyasi bir operasyondur. Ben savcıya sesleniyorum, bu işin arkasında olanları biliyoruz, sizi takip ediyoruz.

Ednan Arslan: Kayalar’ı görevden alınca Menderes sinecek, müfettişleri CHP’li belediyelere gönderince bir adım geri atacağız sanıyorlar. Bizler tam bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal’in askerleriyiz, İsmet Paşa’nın, Karaoğlan’ın yol arkadaşlarıyız. Haksızlığa uğrayanlar için milyonlarca km yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşıyız. Suçişleri bakanı sana sesleniyorum. Antalya’da bir belediye başkanı aldığın rüşveti açıklarken, memleketin 128 milyar doları arka kapılardan satılırken, bir bakan ballı yollardan dezenfektan satarken ne yaptın? Hiçbir şey. Senin cesaretin bu kadar mı suçişleri bakanı.

Bedri Serter: Bunların korkuları Atatürk Cumhuriyeti’nden, bunların gidişine az kaldı. Bizlere çamur atmaya çalışıyorlar, biz çamur tutmayız, çamurun içindekileri, bataklığın çocukları biz çamur tutmayız. Bir aradayız, 84 milyonun, Mustafa Kayalar’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün sahibiyiz. Şerefsizler, ahlaksızlar insanlar aç yatıyor aç! Bu haramiler yakında gidiyor!

Tacettin Bayır: Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. İzmir’de kazanamayacaklarını biliyorlar, sandıkta kazanamadığımız İzmir’i çamur atarak alabilir miyiz hesabı içindeler. Biz bunların hakkından geleceğiz.

Mahir Polat: Algı operasyonlarıyla varız demeye çalışıyorlar. CHP’yi başka partiyle kıyaslanmasın. Savaş meydanlarından çıktık, hodri meydan. Memleketin her yerini tahrip ettiler, demokrasiyi yok ettiler. Gidiyorlar. Kalkınacak bir Türkiye geliyor. Biz halkız, bizden korkmayın, biz haklıyız ve inanıyorum ki biz kazanacağız.

"HİÇBİR İZMİRLİNİN BAŞINI EĞMEYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görevden alınma kararına ilişkin, “Bugün yine haksızlığa uğramanın öfkesi içindeyiz. Türkiye’nin tarihinde hiçbir zaman bugünkü kadar hak hukuk bu denli zarar görmedi, senden olmayana başka adalet senden olana başka adalet. Hukuk her görüşten insana aynı mesafede durmayı ve adaleti gerektirir. Halkın iradesini entrikalar ile al aşağı etmeye çalışan bu zihniyete tarih önünde hesap verecek. Hiç merak etmeyin kardeşlerim adaletin terazisi zamanı gelince o teraziyi bozanı da tartar. Asla ümitsizliğe kapılmayın, bize güvenen hiçbir İzmirlinin başını eğecek bir iş yapmayacağız. Son nefesimize kadar alnımız ak, başımız dik size hizmet vermeye aşkla, canla ve başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.