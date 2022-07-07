CHP'li Torun'dan Menderes Belediye Başkanı'nın İçişleri tarafından görevden uzaklaştırılmasına tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Torun, “Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın, şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyorsun?” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın görevden uzaklaştırılmasına sert tepki gösterdi. Torun, şu açıklamayı yaptı:
“Dün mahkemede serbest kalan Menderes Belediye Başkanımız, bugün Suçişleri Bakanı’nın talimatıyla görevden alındı. Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın, şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyorsun? Atanmış Süleyman Soylu; Mahkemenin ‘görevden al’ dediği 2 AKP’li belediye başkanına 6 aydır işlem yapmayıp suç işliyorsun! İşte sen bu kadar aciz, bu kadar korkaksın. Unutursak kalbimiz kurusun: Günü geldiğinde bu millete hesap verecek, o terazide sen de tartılacaksın!”
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