Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesaplarındaki 'İYİ Parti Genel Başkanı' ibaresini kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:30
Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı
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İYİ Parti Kurultay'ında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan seçildi. Oyların çoğunluğunu alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

Kurultayın sonuçlanmasının ardından Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Dervişoğlu'nu kutladı. Akşener, X (Twitter) hesabında; "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.

'GENEL BAŞKANI' KALDIRDI

İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimin sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabındaki 'İYİ Parti Genel Başkanı' ibaresini kaldırdığı görüldü.


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