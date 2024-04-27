Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı
İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesaplarındaki 'İYİ Parti Genel Başkanı' ibaresini kaldırdı.
İYİ Parti Kurultay'ında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan seçildi. Oyların çoğunluğunu alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.
Kurultayın sonuçlanmasının ardından Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Dervişoğlu'nu kutladı. Akşener, X (Twitter) hesabında; "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.
'GENEL BAŞKANI' KALDIRDI
İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimin sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabındaki 'İYİ Parti Genel Başkanı' ibaresini kaldırdığı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Akşener'den kurultayda 'veda' konuşması
- Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
- Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı
- 'Türkiye ilk etkilenenlerden olacak...’
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
- Arda Güler ilk 11 çıktı ve golünü attı!
- Seçim ikinci tura kaldı