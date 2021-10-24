Meral Akşener: "İktidara yürümüyor, koşuyoruz"
Partisinin 4. kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “4 yıl evvel İYİ Parti’yi 25 Ekim 2017’de bu iradeyle kurduk ve dediler ki ‘çıkmayın yola başaramazsınız’, bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. İktidara yürümüyor, koşuyoruz” dedi.
İYİ Parti 4. kuruluş yıldönümünü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kutluyor. Kongre Merkezi’nin içinde bulunan 2 bin 500 kişilik salon dolarken dışarıda bulunan alanlar da binlerce partili tarafından dolduruldu.
İYİ Parti’nin 81 il teşkilatının katıldığı partililer vapurlarla, otobüslerle alana akın etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yağmurlu havaya karşın binlerce partili tarafından “Başbakan Akşener” sloganları ve “Güneşin doğduğu yerde ampule gerek yoktur” yazılı dövizlerle davul zurna eşliğinde karşılandı.
SAHNEYE TORUNUYLA ÇIKTI
Dışarıda bulunan sahneye torunu Pars ile çıkan Akşener, partililere seslenerek, “4 yıl evvel İYİ Parti’yi 25 Ekim 2017’de bu iradeyle kurduk ve dediler ki ‘çıkmayın yola başaramazsınız’, bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. İktidara yürümüyor, koşuyoruz. ‘Boş yere uğraşmayın dağılırsınız’ deiler. Biz Türkiye için toplandık. Türkiye’de iyi şeyler olacağına inancımızla toplandık. Ve bir mucizeyi başardık. Torunum Pars’a bile iftira atıldı. Ama biz iyi insanlarız, adaleti bu ülkeye getirecek Ömer’in yolunda yürüyen insanlarız. Türkiye’de İYİ Parti kurulmasaydı siz bu iradeyi göstermeseydiniz Türkiye nasıl bir Türkiye olacaktı? Allah her birinizden razı olsun. Bugün bu yağmurda bu iradeyi gösteren kardeşlerim haramiler gidiyor. İYİ’lerle Türkiye’de her türlü güzellikler mümkün başaracağız başaracağız başaracağız” dedi.
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