Gözler onun üzerindeydi: Meral Akşener sessizliğini bozdu
'Saray' talimatlı İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugüne kadar hiçbir yorum yapmayan eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, sessizliğini "Alparslan Türkeş" için bozdu.
İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediyeye ve kendisine başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte sessizliğini korumaya devam ediyor.
İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane'de, hem Çağlayan'da hem de sonraski süreçte İmamoğlu'na destek verirken, Akşener bugüne kadar hep sessizliğini korudu.
Akşener'den bugüne kadar hiçbir yorum gelmemesi dikkat çekti.
SESSİZLİĞİNİ "ALPARSLAN TÜRKEŞ" İÇİN BOZDU
Gözlerin çevrildiği Meral Akşener, sessizliğini "Alparslan Türkeş" için bozdu ve X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaştı.
Türkeş'in ölüm yıldönümü için bir paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Önüne çekilmek istenen karanlık sis perdelerini dimdik duruşuyla aşan cesareti, memleketi ve milleti için çalışmaktan asla vazgeçmeyen iradesi, Türk milliyetçiliği davasına adadığı ömrü ve bu uğurda sergilediği eşsiz fedakârlıklarıyla daima hatrımızda, gönüllerimizde kalacak... Büyük devlet adamı, Başbuğ AlparslanTürkeş’i vefatının 28. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."
Önüne çekilmek istenen karanlık sis perdelerini dimdik duruşuyla aşan cesareti,— Meral Akşener (@meral_aksener) April 4, 2025
Memleketi ve milleti için çalışmaktan asla vazgeçmeyen iradesi,
Türk milliyetçiliği davasına adadığı ömrü ve bu uğurda sergilediği eşsiz fedakârlıklarıyla daima hatrımızda, gönüllerimizde kalacak...…
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