Meral Akşener 'İmamoğlu' sessizliğine devam ediyor: Tutuklandığı gün fotoğrafı ortaya çıktı!

İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’in ‘Ekrem İmamoğlu’ sessizliği sürüyor. Bu süreç devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın iftar fotoğrafında Akşener’in bulunduğu görüldü.

Meral Akşener 'İmamoğlu' sessizliğine devam ediyor: Tutuklandığı gün fotoğrafı ortaya çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 23:18

İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediyeye ve kendisine başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte sessizliğini korumaya devam ediyor. 

İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane hem de Çağlayan'da İmamoğlu'na destek verirken, Akşener 5 gün boyunca sessizliğini korudu.

Öte yandan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına "Kurucu liderimiz Sn.? Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar" notunu düştü.


Etiketler: #İyi Parti #Meral Akşener #Ekrem İmamoğlu

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