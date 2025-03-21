Meral Akşener'in 'İmamoğlu' sessizliğinin nedeni belli oldu

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:06

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu’na belediye başkanlığı sürecinde destek veren Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB’ye operasyon ve İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili görüşleri merak edildi.

Ancak Akşener'den bugüne kadar hiçbir yorum gelmemesi dikkat çekti.

NEDENİ BELLİ OLDU

Odatv, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar’a ulaştı.

Akşener’in kalemi Esma Bekar, Akşener'in uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

Yaptığı yorumlarla sıklıkla gündem olan Meral Akşener’in bu kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.