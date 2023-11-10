Meral Akşener: Türkiye’nin anayasal devlet krizine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bir anayasal devlet krizine sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 19:58
Meral Akşener: Türkiye’nin anayasal devlet krizine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaşanan yargı krizine yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Akşener “Ülkemizde yaşanan son gelişmeler, maalesef Anayasal Devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Anayasa’nın, Anayasa Mahkemesine verdiği yetki ve görevlerin yapılamaz hâle gelmesini sağlayan hukuk yolu dışı fiili durumlar; bir hukuk devletinde kabul edilemez.

Biz İYİ Parti olarak ilk günden beri bu krizin karşısında; Cumhuriyetimizin, anayasa ve kanunlarla öngörülmüş devlet nizamını savunuyoruz. 

Hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasimize aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bir anayasal devlet krizine sürüklenmesine asla izin vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.


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