Meral Akşener ve Devlet Bahçeli tokalaştı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyareti esnasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tokalaşarak sohbet etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan tören, Erdoğan'ın, ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.
Devlet erkanı mozoleden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği esnada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verdi.
MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'yi kuran Akşener ile MHP lideri Bahçeli uzun bir aradan sonra yan yana sohbet ederken görüldü. İkili daha sonra tokalaşarak ayrıldı.
MERAL AKŞENER'İN PARTİ KURMA SÜRECİ
Meral Akşener, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP milletvekili olarak meclise girdi.
Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmedi. Parti içi muhalefet yapmaya başlayan Akşener, MHP Disiplin Kurulu’nun aldığı kararla partiden ihraç edildi.
2017'de MHP ile yolları ayrılan Akşener, İYİ Parti'yi kurdu. Akşener'in partisi 2018 seçimlerinde barajı aşarak TBMM'de grup kuracak çoğunluğa ulaştı. İYİ Parti'nin şu an Meclis'te 37 sandalyesi bulunuyor.
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