Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıldönümlerini kutladı: 'Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümü fasıl eşliğinde pasta keserek kutladı. Akşener çifti, "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 42 yıldır hayatı
paylaştığı eşi Tuncer Akşener, evlilik yıl dönümlerini fasıl eşliğinde pasta
keserek kutladı.
Akşener, 1980 yılından beri makine mühendisi Tuncer Akşener
ile evli. Çiftin 1984 doğumlu 'Fatih' adında bir de çocukları bulunuyor.
Akşener ve eşi, bugün evliliklerini 42. yılını bir fasıl ile
kutladı.
FASIL EŞLİĞİNDE PASTA KESTİLER
Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı, ikili
ardından fasıl eşliğinde 42. yıl pastasını kesti.
Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim
sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.
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