Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıldönümlerini kutladı: 'Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 21:05

Güncelleme: 11.01.2024 - 21:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 42 yıldır hayatı paylaştığı eşi Tuncer Akşener, evlilik yıl dönümlerini fasıl eşliğinde pasta keserek kutladı.

Akşener, 1980 yılından beri makine mühendisi Tuncer Akşener ile evli. Çiftin 1984 doğumlu 'Fatih' adında bir de çocukları bulunuyor.

Akşener ve eşi, bugün evliliklerini 42. yılını bir fasıl ile kutladı.

FASIL EŞLİĞİNDE PASTA KESTİLER

Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı, ikili ardından fasıl eşliğinde 42. yıl pastasını kesti.

Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.