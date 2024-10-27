Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada: İYİ Parti etkinliğinde yan yana oturdular

Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:39

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:39

İYİ Partililer, 7. kuruluş yıl dönümünde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi. Salonun içinde ve dışındaki yoğunluk dikkat çekti.

“Anamızı da aldık geldik”, “Adalet peşinde” pankartlarının yanı sıra “İktidara doğru Dervişoğlu” sloganları atıldı.

YAN YANA OTURDULAR

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tüm salonu çiçeklerle selamladı. Ardından protokolde, İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına oturdu.

Salonda konuşma öncesi Dervişoğlu için hazırlanan klip izletildi.

DERVİŞOĞLU ÖZEL OLARAK DAVET ETTİ

Öte yandan, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’e özel olarak hazırlanan davet mektubunun bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından teslim edildiği ve Akşener’in Dervişoğlu tarafından 7. kuruluş yıl dönümü etkinliğine özel olarak davet edildiği öğrenilmişti.