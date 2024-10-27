Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada: İYİ Parti etkinliğinde yan yana oturdular
İYİ Parti 7. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tribündeki partilileri selamladıktan sonra protokolde İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile yan yana oturdu.
İYİ Partililer, 7. kuruluş yıl dönümünde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi. Salonun içinde ve dışındaki yoğunluk dikkat çekti.
“Anamızı da aldık geldik”, “Adalet peşinde” pankartlarının yanı sıra “İktidara doğru Dervişoğlu” sloganları atıldı.
YAN YANA OTURDULAR
Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tüm salonu çiçeklerle selamladı. Ardından protokolde, İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına oturdu.
Salonda konuşma öncesi Dervişoğlu için hazırlanan klip izletildi.
DERVİŞOĞLU ÖZEL OLARAK DAVET ETTİ
Öte yandan, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’e özel olarak hazırlanan davet mektubunun bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından teslim edildiği ve Akşener’in Dervişoğlu tarafından 7. kuruluş yıl dönümü etkinliğine özel olarak davet edildiği öğrenilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'