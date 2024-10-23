İYİ Parti, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi Bahçeli'ye teslim etti

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:46

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:42

İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ipi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.

Söz konusu idam ipi Bahçeli'ye İYİ Parti logolu bir poşette teslim edildi. Bahçeli odasına yerleştirdiği ip ile fotoğraf çektirdi.

NE OLMUŞTU?

Dervişoğlu, bugünkü grup konuşması sırasında Bahçeli'nin çağrısına tepki olarak kürsüden idam ipi fırlattı. Dervişoğlu bu sırada '''Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as'' ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'İP' YANITI

İpin Bahçeli'ye verilip verilmeyeceği merak edilirken, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt geldi.

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'e konuşan Dervişoğlu, "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz" dedi.

BAHÇELİ ODASINA ASMAK İÇİN İSTEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.

Bahçeli, 2007 yılında Erzurum'da yaptığı bir mitingde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın idamını talep ederek ip fırlatmıştı.