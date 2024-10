İYİ Parti 7'inci yaşını kutladı... MHP lideri Bahçeli’ye sert sözler: ‘Bebek katiline hürriyet, Dervişoğlu’na tehdit öyle mi?’

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:05

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:50

İYİ Parti, hem 7. kuruluş yıldönümünü hem de cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını dün Ankara Atatük Spor Salonu’nda kutladı. 81 ilden parti teşkilatları, kutlama törenine yoğun katılım gösterdi. İYİ Parti kurmayları ve milletvekilleri etkinlikte eksiksiz yer aldı. Kalabalık salona sığmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salona giremeyen İYİ Partililer için salonun girişinde de bir konuşma yaptı.

İYİ Parti otobüsünün üstünden kalabalığa karanfil atan Dervişoğlu, “Bugün yeniden bir tarih yazacağız. Bugün Türk’e Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olanlara karşı yeni bir mücadelenin bayrağını kaldıracak, yeni bir mücadele meşalesini ayaklandıracağız. Sizin iradenizi ayağa düşürmek isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi. Dervişoğlu, “Sizin bir adım önünüzde değil, sonuna kadar yanınızdayım. Sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Salonda ise partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafları, Dervişoğlu’nu fotoğraflarının yanında yer aldı. Akşener ise kutlamaya eşiyle birlikte katıldı. Ancak Akşener’e konuşma süresi verilmedi. Partinin hazırladığı videolarda ağırlıklı olarak Dervişoğlu yer alırken, Akşener yoktu. Videolarda ve Dervişoğlu’nun yaptığı konuşmada “Mustafa Kemal Atatürk” vurgusu vardı. Salonda “Katil Apo, Meclis’e giremez” sloganları atıldı. Salona İYİ Partililere karanfil atarak giren Dervişoğlu, salonu selamladıktan sonra Akşener’in yanına giderek kendisine sarıldı.

"ATATÜRK'TEN HELALİK ALACAĞIZ"

Dervişoğlu, konuşmasında “Cumhuriyetimizin 101. yaşına 2 gün var. Daha önce de söyledim, bizimse kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Bir bebeğin acısına daha tahammülümüz yok. Bir kadının daha ölmesine tahammülümüz yok. Bir ağacın daha kesilmesine tahammülümüz yok! Devletin bir an daha acziyetine tahammülümüz yok.Türklüğün bir an daha aşağılanmasına tahammülümüz yok” dedi. İYİ Partililere seslenen Dervişoğlu, “Bu güneşin tohumlarını bu yüzden ekeceksiniz. Her yeni günde gidip bakacaksınız verdiği filize, uzayan dallarını göreceksiniz, yaprağının yeşillendiğini, daha çok ekeceksiniz, daha çok yeşerteceksiniz, daha çok yükselteceksiniz. Ta ki bu karabasan gidene kadar. Ta ki Mustafa Kemal Atatürk’ten helallilk alana kadar” ifadelerini kullandı.

"BEBEKLERİN CANINI BEBEK KATİLLERİNE TERCİH ETMEKTE"

Dervişoğlu, iktidarı sert bir dille eleştirerek şunları kaydetti:

“ 22 yıllık saltanatları süresince onları iktidara getiren yabancı istihbarat servislerinden, uluslararası faiz ve finans lobilerinden, adına bir süredir FETÖ dedikleri ihanet şebekesinden ortaklarından öğrendikleri her şeyi en sonuna sonuna kadar tatbik etmişler. Eşbaşkanı oldukları Büyük Ortadoğu Projesi’ni sondan bir önceki aşamaya taşımışlar, yani yaşadığımız büyük coğrafya içerisinde hür milletler yerine, kimliksizleştirilmiş, yoksullaştırılmış, amaçsızlaştırılmış ve kuklalaştırılmış kitleler yaratmak yolunda son viraja girmişlerdir. İnsanının ‘can, mal, ırz ve namus’ güvenliğini korumak için kurulmuş olan devlet, bu müstevlilerce içine sokulduğu felç hali sebebiyle bebeklerin canını bebek katillerine tercih etmekte. Eli kanlı çeteleri, Kahraman Türk Subaylarına yeğlemektedir.”

"ÖCALAN ORTAKLIĞI"

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı üzerinden tepki gösteren Dervişoğlu, “Bu ülkenin elli bin insanının katili olan ve bir an dahi olsa yapıp ettiğinden pişmanlık emaresi bile göstermeyen bir insan müsveddesinin İmralı’dan çıkarılmasının ‘umut hakkı’ adı altında pazarlanmasında nasıl ortaklaştıklarını milletimiz görüyor. Buna tek ciddi itirazın İYİ Parti’den çıktığını görüyor” diye konuştu. Dervişoğlu, “Hepinizin malumu olduğu üzere Türkiye’nin gündemine yeni bir Anayasa tartışması taşınmıştır. Bu yeni Anayasa gündeme getirildiğinden itibaren, Türkiye’de nelerin tartışıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddenin tartışma masasına yatırılmasından sonra etnik köken üzerinden mülahazalar, İmralı canisinin serbest bırakılması, bir siyasi partinin grup kürsüsünden konuşturulması, Kandil üzerinden kurulan köprüler, Suriye’nin kuzeyindeki yapıların tanınması, yeni açılım senaryoları gibi konular kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yaşanan bu tartışmalar, iş başında bulunan iktidarın gerçek niyetini deşifre etmeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIM"

Dervişoğlu, “Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, TBMM’ye getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz. Bebek katiline hürriyet, Müsavat Dervişoğlu’na tehdit öyle mi? Bu, bunu diyene yakışmaz. Allah seni ıslah eylesin. Sen bizi ne zannediyorsun? Biz Saray muhafızı değil, Türk milliyetçileriyiz” dedi. İcapsız milliyetçiliği tümüyle reddediyorum. Kuru tehditlere pabuç bırakmayacağım” dedi.

"İKTİDAR KARŞITLIĞINDAN KORKAN MUHALEFET"

CHP lideri Özgür Özel’i de eleştiren Dervişoğlu, “Ben başkaları gibi iktidar karşıtlığından korkan muhalefeti de temsil etmiyorum. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerinde ve kuruluş felsefesinde buluşan herkesi, İstiklal ve istikbalimizi koruyup kollamak üzere; adalette, hürriyette ve eşitlikte bir ve birlikte olmaya, İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu’nun kullandığı şu ifadeleri, salondakiler hep bir ağızdan tekrarladı:

“Türk milleti diyeceğiz, böldürtmeyeceğiz!

Türk bayrağı diyeceğiz, indirtmeyeceğiz!

Türk vatanı diyeceğiz, eksiltmeyeceğiz!

Cumhuriyeti kaim, devleti daim eyleyeceğiz!

Üstte gök çökmedikçe,

Altta yer delinmedikçe,

İlelebet var olacağız!

Yaşasın büyük Türk milleti,

Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti!”