Meral Akşener'in önünü kesti, dert yandı: Bu nasıl vicdan? Biz burada aç susuz gezerken o sarayda...
Meral Akşener'in önünü kesti, dert yandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Yenimahalle’de esnafı ziyaret etti. Akşener’in ziyareti sırasında bir kadın, “Bu nasıl vicdan? Adam sarayda...Biz de burada aç, susuz geziyoruz. Ne et yiyoruz, ne but yiyoruz, ne süt yiyoruz, her şey ateş pahası. Biz ne yapacağız” diye yakındı. Akşener de kadına, “Ben düzelteceğim ver oyunu kız” yanıtını verdi.
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