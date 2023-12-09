Şimdi anladın mı hacı!...

09 Aralık 2023 Cumartesi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, tekme vurup masayı devirdiğinde “Kadın haklı canım. Masadan resmen kovuldu” diyenleredir sözümüz.



Masadan kalkıp küfür kıyamet saldırdıktan sonra geri dönmesiyle partisine 5-7 puan, ittifaka da nereden baksan 2-3 puan kaybettirdiğini gördükleri Akşener’e güzelleme yapmaya devam ettiler.



Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesinin suçunu Akşener dışında masadaki herkese yüklediler. En çok da Kılıçdaroğlu’na. Hiçbiri de demedi ki seçim hepi topu 2.5 oyla kaybedildi. Bir buçuk puan daha alınmış olsaydı bugün Türkiye’de farklı bir siyasal iklime uyanacaktı. O bir buçuk oyun kaybında Akşener’in masadan kalkmasının payını yukarıda yazdık.



Ama yok, Akşener haklı.

Niye?

Kadıncağız “kazanacak aday” diye diye dilinde tüy bitmiş de ondan. Bir de bunu söyleyenlerin de kafalarındaki isimler adaylaşmadı ya o yüzden Akşener haklı.



Kazanacak aday var Akşener yok

Kazanacak aday diye diye aday olacak kişinin aslında kazanamayacağını beyinlere kazı, ardından anketlerde manipülasyon yapılması için kesenin ağzını aç, olmadı masayı devir.

Amaç ne?



İYİ Parti’nin CHP’nin önüne geçip ana muhalefet partisi olması.



Seçim kaybedildi yine görev bitmedi. Bu kez de “Her ilde kendi adayımızla gideceğiz ama...” diyerek selektör yakıp CHP’de iç karışıklığın fitilini ateşle. Meral ablamızın işbirliği için CHP’de değişim istediği “CHP’de değişim olmazsa Meral Hanım zinhar işbirliği yapmayacak. İki büyük şehir de elimizden kayıp gidecek” hayalini kurdur. Sonuç, CHP’de değişim oldu ama Akşener’in CHP’ye kaybettirme politikasında değişme yok.



Cumhurbaşkanı adaylığı için “Kazanacak aday olmalı” diyen Meral abla, şimdi kazanacak adaylar varken yine yan çiziyor.



CHP sizin siyasi kariyerinizi inşa etti

Bahane hazır: “Biz başkasının yazdığı senaryoya, figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan, başkasının sevabına da günahına da ortak olmadan özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz.”



Sizin yazdığınız senaryoya figüran olması, siyasi kariyerinize zıplama tahtası olması için kapısını çaldığınız CHP’den 15 vekil istediğinizde onlar da bu tür yanıt verebilirlerdi değil mi?



Bu durum hatırlatıldığında “Ama biz 2019 seçimlerinde diyetimizi ödedik” diye yanıt geliyor hemen. Yoo, karşılığında kazanılabilecek pek çok il ve ilçe aldınız ama kazanamadınız. Bunun suçu CHP’de değil ki...



Şimdi de kimse sizden bilabedel işbirliği istemiyor zaten. Belli il ve ilçeleri aranızda işbirliği yaparak paylaşır seçime girersiniz. Siz de kazanırsınız CHP de.



Mesele kazanmaksa eğer...

Yok eğer cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi mesele kaybettirmek ise o başka...



Mansur Yavaş’ın mırıldandığı şiir

Bizim mahallenin saftirikleri de “Aman Meral Hanım’a laf söyleyip kızdırmayın. Partisinin içinden duyumlar aldık kesinlikle işbirliğine hazırlar” diyenler fena şapa oturdu.



Derin bir düş kırıklığına uğradılar ve ilk şoku atlattıktan sonra başladılar Meral Hanım’a sallamaya.



Ne oldu hacı, güvenilir haber kaynaklarınız sizi ters köşe yaptı?...

Meral Hanım, daha önce yüzünde rabbi yesir gördüğü, “Her ikisinin de çalışmasının sonuçları müthiş” dediği başkanlara şimdi burun kıvırıyor.



Ulaştırma konusunda başarılı değillermiş. Üstüne üstlük Hüseyin Nihal Atsız’ın bir şiiri ile gönderme yaptığı Mansur Yavaş’a “korkak” dedi.



Mansur Yavaş’ın yakın çevresinden aldığımız duyumlar var. Akşener’in “İYİ Parti olarak İYİ Belediyecilik vizyonumuzla yaşanabilir şehirler, inşa edeceğiz” sözleri üzerine Mansur Yavaş, son günlerde Nihal Atsız’ın şiirinden şu dörtlüğü mırıldanıp duruyormuş.



İster düşün... Kendini ister hayale kaptır...

Uzar, uzar, çünkü hiç sonu yoktur yolların.

Bakarsın aldanmışsın, gördüğün bir seraptır

Sevimli bir hayale açılırken kolların.

