Meral Akşener'den AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dodurga' yanıtı: 'O zaman sandığı getir!'

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:34

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

Zeyrek yazısında görüşmeye ilişkin notlarını aktardı:

"SANDIĞI GETİR!"

"AKP'deki bu Dodurga Zaferi sevincini dün telefonla görüştüğüm İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sordum. Kendisi, Konya'da katledilen hekimi, İstanbul'da katledilen avukatı anımsattı ve şöyle dedi: 'Bütün meslek grupları bu kadar acı içindeyken Erdoğan Dodurga zaferi kutluyor. Cumhurbaşkanı Sarayı'na kapatıldığından bu yana bu arkadaş bir paralel evrende yaşıyor. Saray yaşamında ülke gerçeklerini göremiyor. ‘Açım' diyene ‘ne açı' diyor. Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir” ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında ayrıca şu yorumda bulundu:

"Sayın Akşener'in çağrısı mantıklı. Hazır AKP Dodurga zaferinin rüzgarını yelkenlerine doldurmuş, o zaman bu hızla seçime gitmesinde fayda olacaktır."