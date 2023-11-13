Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'taziye' ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, babası vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın eşlik ettiği Meral Akşener, taziye ziyareti için DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
Akşener, babası Hilmi Babacan'ın vefatı dolayısıyla Ali Babacan'a başsağlığı dileklerini iletti.
Ziyaretin ardından Babacan, Akşener ve beraberindekileri uğurladı.
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