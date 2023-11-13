Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'taziye' ziyareti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:02

Güncelleme: 13.11.2023 - 17:03

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın eşlik ettiği Meral Akşener, taziye ziyareti için DEVA Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Akşener, babası Hilmi Babacan'ın vefatı dolayısıyla Ali Babacan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından Babacan, Akşener ve beraberindekileri uğurladı.