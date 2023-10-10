Taziyeye gidenlerin otomobili takla attı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Diyarbakır’da, taziyeye gidenlerini içinde bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada otomobildeki 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. 1 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:35
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Kırsal Büyükkadı Mahallesi yolunda, sabah saatlerinde bir yakınlarının taziyesine giden Zeki K. idaresindeki 34 VE 7490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, yol kenarında ters dönerek duran otomobilin sürücüsü, araçta bulunan 3 çocuk ve  4 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


diyarbakır

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