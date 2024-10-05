Meral Akşener'den Gülşah Durbay'a destek: 'Söz konusu kadın olunca her şey daha kolay oluyor...'
İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek verdi. Akşener, "İftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız" ifadelerini kullandı.
Manisa, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birlikte oldukları iddia edildi.
Gülşah Durbay iddialar sonrası açıklama yaparak Özel ve kendine iftira atanları mahkemeye vereceğini söyledi. Kanser tedavisi gördüğünü de belirten Durbay'a çok sayıda siyasiden destek yağdı.
"SÖZ KONUSU 'KADIN' OLUNCA..."
Son olarak bir destek de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
X hesabından bugün bir paylaşım yapan Akşener, "Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor…. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin “kolayına” geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu “kadın” olunca her şey “çok daha kolay” oluyor….— Meral Akşener (@meral_aksener) October 5, 2024
Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum. https://t.co/sfNLBIFrKb
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