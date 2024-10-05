Gülşah Durbay hakkında çirkin iddialar... O gazeteci, 'kesin ihraç' istemiyle disipline verildi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:19

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şehzedeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ilişki yaşadığını iddia eden CHP üyesi Ebru Küçükaydın, parti üyeliğinden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin şöyle denildi:

"3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partili bir belediye başkanımız hakkında gerçek dışı ithamlar içeren haber kamuoyunda tartışma konusu olmuştur.

Söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında gerçek dışı, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Küçükaydın, imtiyaz sahibi ve köşe olduğu bir internet haber sitesinde kaleme aldığı yazıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzaedeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığını öne sürmüştü.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddialarını" kesin dille yalanladı. Kanser tedavisi gördüğünü belirten Durbay, "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" dedi.