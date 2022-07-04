Meral Akşener'den 'TÜİK' tepkisi: 'Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İsratistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.
Akşener, sosyal medya paylaşımında geçen hafta çarşamba günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın enflasyon ile ilgili kısmını içeren bir video paylaştı.
Akşener'in mesajı şöyle:
"Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyonun, yüzde 73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik. Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor..."
Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda %9,8 olarak öngörülen enflasyonun, %73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik.— Meral Akşener (@meral_aksener) July 4, 2022
Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile #enflasyon %78,6'ya tırmandı.
Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor... pic.twitter.com/ckmMIVBK2k
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