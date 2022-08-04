Meral Akşener'den yeni ÖSYM Başkanı'na: 'Eğer samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:07

KPSS'de çalıntı soruları iddiaları sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Ersoy, son yaptığı açıklamada KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un bu ifadelerinin paylaşıldığı tweeti alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:

"Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!"