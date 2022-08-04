Meral Akşener'den yeni ÖSYM Başkanı'na: 'Eğer samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni ÖSYM Başkanı Ersoy'un "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" sözlerine sert yanıt verdi.
KPSS'de çalıntı soruları iddiaları sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Ersoy, son yaptığı açıklamada KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ersoy'un bu ifadelerinin paylaşıldığı tweeti alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:
"Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!"
Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir.— Meral Akşener (@meral_aksener) August 4, 2022
Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın! https://t.co/D6vetNDhKx
Video Haberler
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Soruları çalanlar devleti çalıyor
- Trafikte ve karayollarında son durum