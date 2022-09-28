Meral Akşener'in açıklamalarına DEVA'dan ilk yorum: 'Memnuniyet duyduk'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki akşam Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu. Akşener, 6'lı masa ve yaklaşan seçimlerde gösterilecek cumhurbaşkanına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşener'in ardından Kübra Par'la Açık ve Net programına katılan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KESİN DEĞİL"

Şahin, "Meral Akşener’in açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim" dedi. Şahin; "DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili şunları söylemişti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Altılı Masa'ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir, orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır, karar verilir. Bu yöntemi öneren, isteyen ve kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur."