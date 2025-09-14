Merdan Yanardağ'dan RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt: 'Alevi karşıtı gösterme çabanız beyhude'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın sözlerine ilişkin ‘nefret söylemi’ kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği “Alevilerin haini çoktur.” ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.

Yanardağ, Ebubekir Şahin'in bu ifadeleri üzerine bir açıklama yaptı. Yanardağ, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizden ve benden Alevi kardeşlerimi rencide edecek bir tek söz çıkmayacağı gibi, kurulduğu günden beri Alevilerin de haklarını ve hukukunu savunan Tele1 televizyonunu “Alevi” karşıtı gibi gösterme çabanız beyhudedir. Kendilerini K. Kılıçdaroğlu yanlısı gibi gösteren, iktidar güdümlü bazı trollere ilişkin söylediğim sözleri çarpıtma girişimine izin vermeyeceğiz. Sözünü ettiğim kişiler iktidar ile iş tutan 'düşkünler'dir."

YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Merdan Yanardağ, Tele1 televizyonundaki programda, CHP'ye yönelik Kurultay Davası'nda olası "mutlak butlan" kararına uyulması halinde bunun bir "ihanet" olacağını belirterek "Alevilerin haini çoktur, tıpkı diğer milletlerin ve inançların olduğu gibi. Bu ülkenin en masum en temiz insanları arasında Aleviler vardır ve buna izin vermeyecektir. CHP bir mezhep partisi değil, mezhepçilerin partisi de değil" demişti.