Merdan Yanardağ'dan TELE1 için satış kararı üzerine açıklama: 'İktidar kanalımızı yağmalamaya ve peşkeş çekmeye çalışıyor'

Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Medan Yanardağ, kayyum atanan kanalın satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Yanardağ, kanal için istenen beden üzerine de "28 milyon lira bir yağma fiyatıdır, geçen yıl 15 katı teklif geldi satmadık" dedi.

Merdan Yanardağ'ın konuyla ilgili sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden paylaşılan açıklaması şöyle:

"TELE 1'e kayyum atayan iktidar, şimdi de TMSF eliyle satışa çıkararak kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyor.

Halkın desteği ve dostlarımızın katkıları ile mali ambargoları boşa çıkaran, dahası en büyük dört haber kanal arasına girerek büyük bir başarı kazanan TELE 1, 28 milyon TL’ye ihaleye çıkarılıyor.

Bu fiyat TELE 1’in 3 aylık işletme giderinden daha azdır. Çalışanlarımızın beş aylık maaş tutarı (geçen yıl) daha fazlaydı. Biz ücretleri hiç aksatmadan ödedik. Şimdi hepimizin alınterini, emeğini, akıl ve irade ile yarattığımız değeri yok pahasına yandaşa transfer etmek istiyorlar.

Yalan ve iftiraya dayalı "casusluk" kumpas amacı böylece bir kez daha tartışmasız şekilde gözler önüne serildi. Amaç TELE 1’e çökmek susturmaya çalışmaktı.

Biz susmadık ama onlar TELE 1’i yağmalama ısrarını sürdürüyor. Kanalımızı yok pahasına satıp borçları da bize yıkmak istiyorlar."

"TELE 1 TOPLUMA AİT OLDUĞU İÇİN KABUL ETMEDİK"

"Çok net; 28 milyon TL bir yağma fiyatıdır. Burada ilk kez bir bilgiyi açıklayacağım: geçen yıl TELE 1’e bu paranın 15 katı teklif edildi satmadık. Fiyatın istersek daha yukarıya çıkarabileceği bilgisi de geldi.

Daha önce kanalın %50’sine bile kayyım ve TMSF’nin ihale başlangıç fiyatının yaklaşık on katı önerildi. TELE 1'in topluma, izleyicileri ve çalışanlarına ait olduğuna inandığımız için kabul etmedik.

Eğer satsaydık ben tutuklanmayabilirdim. Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde "Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi" söyleyerek uyarı da yapmışlardı. Alacağımız parayla, istersek daha sonra başka bir medya organı kurabilirdik vb. Sözüm ona, "dostça" tekliflerdi bunlar.

Biz HAYIR dedik, uygun bulmadık.

TELE 1 bir ticari kuruluş değil, halktan yana yayıncılık yapmayı ilke edinen bağımsız bir sosyal sorumluluk girişimiydi. Gazetecilik etiği ve ilkeleri bizim için temel ölçüyü. Ne para ne de baskıyla bizi teslim alabilirlerdi.

Bütün namuslu insanlara, medyadaki dostlarımıza, iş dünyasını, Cumhuriyetçilere ve topluma çağrı yapıyorum; TELE 1'in yağmalanmasına engel olalım, bize sahip çıkın!"