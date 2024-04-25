Özgür Özel AKP'den CHP'ye geçen gence rozet taktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret ettiği CHP Çorlu İlçe Başkanlığı'nda AKP Gençlik Kolları'ndan CHP'ye geçen Egemen adlı gence parti rozeti taktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ziyaret ettiği CHP İlçe Başkanlığı'nda AKP Gençlik Kolları'ndan CHP'ye geçen Egemen isimli bir gence parti rozeti taktı.
Özel parti rozetini takarken, "AKP'den CHP'ye katılmış. Hayırlı olsun. Egemen, 'Kendim düşündüm doğru yolu buldum, kendim geldim diyor'" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel AKP'den CHP'ye geçen gence rozet taktı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2024
'Kendim düşündüm doğru yolu buldum diyor'
PARTİYE DAVET
CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce gençlerin partiye üye olması gerektiğinin altını çizmiş, gençlerin partiye sadece bayrak asmaya değil, siyaset yapmaya da davet edilmesi gerektiğini söylemişti.
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