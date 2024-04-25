Yayınlanma: 25.04.2024 - 20:22

Güncelleme: 25.04.2024 - 20:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ziyaret ettiği CHP İlçe Başkanlığı'nda AKP Gençlik Kolları'ndan CHP'ye geçen Egemen isimli bir gence parti rozeti taktı.

Özel parti rozetini takarken, "AKP'den CHP'ye katılmış. Hayırlı olsun. Egemen, 'Kendim düşündüm doğru yolu buldum, kendim geldim diyor'" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel AKP'den CHP'ye geçen gence rozet taktı



'Kendim düşündüm doğru yolu buldum diyor' — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2024

PARTİYE DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce gençlerin partiye üye olması gerektiğinin altını çizmiş, gençlerin partiye sadece bayrak asmaya değil, siyaset yapmaya da davet edilmesi gerektiğini söylemişti.