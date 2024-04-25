İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarından 'Tayfun Kahraman için özgürlük' çağrısı

İstanbul'da CHP'li belediye başkanları Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman için özgürlük çağrısı yaptı. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 23:14
İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarından 'Tayfun Kahraman için özgürlük' çağrısı
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Gezi Parkı direnişini ‘finanse ve organize etmek’le suçlananların yargılandığı davada 25 Nisan 2022’de Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

CHP’li başkanlar, tutuklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanı olarak görev almış Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü için ortak video yayımladı.

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Söz konusu videoyu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman X (Twitter) hesabından paylaştı:

“İki yıl boyunca, tek başına katlanılamayacak büyük bir yükün altında bulduk kendimizi. Ama büyük ve güçlü bir aile bizi sevgisiyle sarmaladı. Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, dostlarımız, Tayfun’un üyesi olduğu Atatürk’ün emaneti, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi ve çalışanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi… Tayfun’u tanıyan, seven, güvenen büyük bir ailemiz var.

İki senedir olduğu gibi bugün de Tayfun’un sesine ses olan, haktan, hakikatten, adaletten, vicdandan yana olan herkese, başta İstanbulumuzun Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm İBB ailesine yürekten teşekkürler. Eşim, meslektaşım ve kızımız Vera’nın babası, İstanbul’un muhafızlarından Tayfun Kahraman için özgürlük istiyoruz! #TayfunKahramanaÖzgürlük”


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