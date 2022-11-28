Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 'tuzağın' perde arkası... 'Bildikleri halde uyarmamışlar'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 08:21

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde (MBB) kadın otobüs şoförü A.Ş., 26 Ekim’de gözaltına alındı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, belediyeye ilişkin operasyonun perde arkasını bugünkü köşesinde yazdı. "CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne kurulan tuzak" başlığını taşıyan yazıda Saymaz yazısında, iktidar medyasının attığı başlıklara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"İktidar medyası ve ak-troller bir gün sonra Türkiye’nin en azılı teröristi MBB’de ele geçirilmiş gibi şu başlıkları attı:

'PKK iltisaklı otobüs şöförü'

'PKK iltisaklılar CHP’li Mersin Belediyesi’nde cirit atıyor'

'Mersin Büyükşehir, Kandil’i aratmıyor.'”

A.Ş.,'nin çıktığı ilk duruşmada beraat ettiğini vurgulayan Saymaz, "Buna rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen hafta açıkladığı, MBB’de PKK ile irtibat ve iltisaklı 54 çalışan listesine A.Ş. de girdi. Oysa A.Ş.’nin tutuklandığı operasyon, “CHP’li belediyeler PKK’lı yuvası gibi” dedirtmek için MBB’ye kurulmuş bir tuzağı andırıyor" dedi.

Saymaz, söz konusu "tuzağı" şu şekilde açıkladı:

"BİLDİKLERİ HALDE UYARMADILAR"

A.Ş., MBB’nin otobüs şoförü ilanına başvurdu. Yazılı sınavı ve mülakatı geçti. MBB, 21 Eylül’de Asiye Ş.’nin de aralarında olduğu 146 kişilik isim listesini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için Mersin Valiliği’ne gönderdi.

Valilik 30 Eylül’de verdiği yanıtta A.Ş. için “Arşiv araştırmasında herhangi bir kayda rastlanılmamıştır” dedi.

Belediye, 42 yaşındaki A.Ş.’yi 17 Ekim’de işe aldı.

Dokuz gün sonra Mersin Emniyeti, “Kayda rastlanılmamıştır” görüşünü kendisi belirtmemiş gibi A.Ş.’yi gözaltına aldı.

Dosya açıldığında fark edildi ki…

Meğer Emniyet, belediyenin talep ettiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması henüz sonuçlanmadan, gelen şikayet üzerine A.Ş.’nin twitter hesabında araştırma yapmış.

Raporda A.Ş.’nin PKK’yı, terör eylemlerini ve Öcalan’ı konu alan 25 paylaşımı beğendiği saptanmış.

Raporun tarihi ne?

27 Eylül.

"VALİLİĞİN BELEDİYEYE YANITI NE ZAMAN?"

30 Eylül.

Demek oluyor ki bu ‘beğeniler’ üç gün önceden bilindiği halde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dahil edilmesi gerekirken edilmemiş.

Belediyede işe girmesi beklendi

MBB haberdar edilmediği gibi A.Ş.’nin gözaltına alınması için 17 Ekim’de işe girmesi beklendi. İş başı yapınca kapan MBB’nin üzerine kapandı.

A.Ş., ifadesinde, “Beğeni yaptığımı hatırlamıyorum” dese de PKK propagandasından tutuklandı. Bu sayede “CHP’li belediyenin PKK’lı çalıştırdığı” mesajı verildi.

Ya sonra?

Amaç gerçekleştiği için…

Tutuklandıktan 11 gün sonra, 7 Kasım’da A.Ş.’ye dava açıldı.

İlk duruşma 22 Kasım’da görüldü.

Beraate karar ver mahkeme A.Ş.’yi tahliye etti.

A.Ş.’nin 17.400 TL’lik vekalet ücreti de Hazine’den ödendi, iyi mi?

‘ZAMANLAMA ÇALIŞMASI’

Soylu, MBB’deki 54 kişiden 30’nun bizzat, 24’ünün de birinci ve ikinci derece yakınlarının örgüt üyesi ya da iltisaklı olduğunu iddia ediyor. “Mevzuat hükümleri uygulansaydı, işe girmeleri mümkün olmayacaktı” diyor.

Oysa A.Ş. için mevzuat uygulandığı ve Emniyet’te ‘beğeni’ raporu bulunduğu halde belediyeyle paylaşılmadı!

Kaldı ki…

Adana Barosu Başkanı ve MBB Avukatı Semih Gökayaz, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanunu’na eklenen “Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması yapılmış olmak” şeklindeki işe alım şartının 2019 yılında Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğini hatırlatıyor. Soylu’nun 29 Ocak 2021’de yazı yazarak, düzenlemeye kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaması yönünde valiliklere görüş bildirdiğini belirtiyor.

Bu yazıya rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için başvurduklarını, 2019 ve 2020 yıllarına ait yanıtların 4 Kasım 2022’de gönderildiğini ileri sürüyor.

Gökayaz, “Zamanlama çalışması yapılmış. Seçim yaklaştıkça terörle irtibat ve iltisaklı gösterme çabası var” diyor.