Mersin'de HDP'liler ve HÜDA PAR'lılar arasında gerginlik

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:47

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:59

İddiaya göre, HÜDA PAR üyesi bir grup, seçim çalışmaları çerçevesinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu civarında stant kurdu. Bu sırada iddiaya göre HDP'li bir grup da stant kuran HÜDA PAR'lılarla tartıştı.

Tartışma sırasında Bedri B. adlı şahıs, üzerinde taşıdığı silahla havaya bir kaç el ateş açarak kaçtı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olay sırasında Hüdapar’lı bir kişinin darp sonucu yaralandığı belirtildi.

Gerginliğin yaşandığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, silahla ateş eden şüphelinin HDP taraftarı olduğu ve 21 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.