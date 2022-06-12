Mersin’de kadınlardan Erdoğan’a suç duyurusu
Mersin Kadın Platformu, Gezi eylemlerine katılanlara yönelik hakaretlerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
Mersin Kadın Platformu, Gezi eylemlerine katılan yurttaşlara “sürtük” diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, “İsyandayız. Artık yeter” yazılı bir pankart açtı.
‘DOZU ARTIRIYOR’
Platform adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi eylemlerine katılanları hedef almış, kadınlara, yurttaşlara hakaret ve küfür etmiştir. Kendisinden olmayanı ayıran, ötekileştiren, haklarımızı bir gecede elimizden alan tek adam, gün geçtikçe eril dilinin dozunu artırmaktadır” dedi.
‘DAYANIŞMAYI YAŞATACAĞIZ’
Mersin Kadın Platformu, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu cinsiyet temelli ayrımcılık içeren açıklamalar, başta Anayasa Madde 10, CEDAW Madde 5, AİHS Madde 14’te düzenlenen ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir. Bu nedenle Mersin Kadın Platformu olarak, bizi hedef alan tek adama sessiz kalmayacağımızı duyurmaya ve anayasal hakkımızı kullanarak suç duyurusunda bulunmaya geldik. Tek adamın amacının, ülkenin gerçekleri olan; kadına şiddeti, kadın cinayetlerini, derinleşen yoksulluğu, hukuksuzlukları kapatmak olduğunun, tekrar seçilme derdine düştüğünün farkındayız. Ülkemizdeki tüm bu olumsuzlukların sebebinin mevcut tek adam rejimi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ilk seçimde biz kadınlar tek adamı gönderecek, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Özgürlüğe, barışa ve 84 milyonun kardeşliğine adanmış Gezi direnişini de kadın dayanışmasını da her zaman yaşatacağız.”
Açıklamanın ardından Mersin Kadın Platformu üyeleri adliye binasına girerek 50’ye yakın suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.
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