Uykusuz dergisinden 'sürtük' kapağı

09 Haziran 2022 Perşembe, 07:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümüne değindiği konuşmasında, "Bezmialem Camii içinde bu teröristler bira şişeleriyle caminin içini pislemişti, bunlar böyle, bunlar çürük, sürtük!" demişti.

Dergi, "Erdoğan, 'sürtük' ifadesini böyle savundu: "Biz hep milletimizin diliyle konuştuk" notuyla yayımladığı karikatürde, bir vatandaşın Erdoğan'a "Geçinemiyoruz" dediği; Erdoğan'ın da "Sürtük mü?" dediği görülüyor.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı: