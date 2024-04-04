Mersin'de kazanan CHP'li belediyelerden anlamlı çağrı: 'Çiçek yerine SMA'lı bebeklere bağış'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:24

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:24

Başkan Seçer, kendisini tebrik için çiçek yollamak isteyenleri, SMA hastası çocuklara bağış yapmaya çağırdı. Başkan Seçer’in çağrısına, CHP’li İlçe Belediye Başkanları da destek verdi.

Mersin’de yaşayan ve SMA hastalığıyla mücadele eden Azra, Mahmut Aras, Mehmet Ali ve Yiğit Aras bebekler için yapılan çağrıya Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit destek verdi.

"BİZLERİ DAHA ÇOK MUTLU EDECEKTİR"

Başkan Seçer ve CHP’li başkanların imzasıyla yayımlanan "Birlikte Başaralım, SMA’lı Çocuklara Umut Olalım" başlıklı çağrıda, şunlara yer verildi:

“Mersin’de ve 7 ilçemizde sizlerin desteğiyle, kutlanmaya değer büyük seçim zaferleri kazandık. Kutlama amacıyla çiçek gönderen sevgili yurttaşlarımızdan, belediye başkanlarınız olarak önemli bir ricamız var. Çiçek göndermek yerine Mersinli SMA’lı çocuklarımıza bağış yapmanız, bizleri çok daha mutlu edecektir. SMA’lı çocuklarımıza bağış yapabilmeniz için iletişim bilgileri şöyledir:

Azra Bebek / sma.azrabayram

Mahmut Aras Bebek / smamahmutaras

Mehmet Ali Bebek / sma.mehmetali.destek

Yiğit Aras Bebek / yigitarastunc_mersin.yedek”