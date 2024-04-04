Mersin'de hastanede vahşi cinayet: Annesini katletti!

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:32
Mersin'de hastanede vahşi cinayet: Annesini katletti!
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Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi’nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü. Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.


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