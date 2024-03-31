Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

Mersin'de park halindeki bir TIR'da çıkan yangın, yanda park halindeki 4 TIR'a daha sıçradı. 5 TIR yanıp kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:42
Mersin'de TIR garajında yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi
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Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Bekirde Yolu'ndaki garajda park halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yandaki 4 TIR'a daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 5 TIR yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


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