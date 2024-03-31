Mersin'de seçimi kim kazandı? Mersin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Mersin yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:14

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:14

Mersinliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Mersin'de seçimi hangi aday kazandı?

MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Vahap Seçer, MHP'den Serdar Soydan, İYİ Parti'den Mahmut Bülent Özkan, Zafer Partisi'nden Emircan Çatıkkaş, YRP'den ise İzzeddin Alkan başkan adayı olarak aday gösterildi.

MERSİN'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Mersin'de "Vahap Seçer, Serdar Soydan, Mahmut Bülent Özkan ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor.

Mersin 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.