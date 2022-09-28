Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 kişi için tutuklama kararı verildi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:20

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Eylül'de, terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçmiş dönemde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde inceleme yapıldı.

Sicil bilgileri ile IŞİD'in çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra IŞİD mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucu terör örgütü içinde aktif faaliyet göstererek, IŞİD adına para transferleri gerçekleştirdiği belirlenen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin aranması sürerken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.