Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!
Marmara geneli için yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
YURTTAŞLARA UYARI
Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2024
Marmara'da Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik pic.twitter.com/kNUXeYr6rC
Etiketler: #Marmara #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji
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