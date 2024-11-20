Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!

Marmara geneli için yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji saat verdi: Marmara için flaş uyarı!
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YURTTAŞLARA UYARI

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Marmara #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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