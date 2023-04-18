Meteoroloji'den Tekirdağ çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yurttaşlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkatli olmaya çağırıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 3 saatlik periyotta ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TEDBİR ÇAĞRISI
Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 18, 2023
Tekirdağ Çevrelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!@AFADBaskanlik @tekirdaggovtr @Tdagbld pic.twitter.com/w48vXCcinG
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