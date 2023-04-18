Meteoroloji'den Tekirdağ çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:41

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:42

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 3 saatlik periyotta ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEDBİR ÇAĞRISI

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.