Meteoroloji'den Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteoroloji'den Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:11
Meteoroloji'den Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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